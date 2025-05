Va in ospedale per un mal di testa viene dimesso e poco dopo muore | aperta inchiesta medico indagato

Un uomo di 66 anni, dimesso dall'ospedale di Cortona dopo un forte mal di testa, è stato trovato morto a casa il giorno seguente. L’insolita vicenda ha scatenato un’indagine, con un medico indagato, per ipotesi di reato ancora da chiarire. La vicenda solleva domande sulla gestione medica e sulla sicurezza dei pazienti in casi simili.

L'uomo, 66 anni, trovato morto sul divano di casa il 12 maggio scorso da un suo amico: il giorno precedente era andato in ospedale a Cortona a causa di un forte mal di testa ma era stato dimesso con la prescrizione di un antidolorifico. La procura aretina ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Va in ospedale per un mal di testa, viene dimesso e poco dopo muore: aperta inchiesta, medico indagato

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cesare Trevisan, va in ospedale per un mal di schiena ma è un tumore: muore in venti giorni a 43 anni

San Vito piange Cesare Trevisan, giovane viticoltore di 43 anni. Dopo un mal di schiena, scopre di avere un tumore e scompare in soli venti giorni.

Cesare va in ospedale per un mal di schiena, muore in venti giorni a 43 anni: cos’aveva in realtà

Cesare, 43 anni, si reca in ospedale a causa di un mal di schiena e, in pochi giorni, la sua vita si spegne.

Cesare va in ospedale per un mal di schiena, muore in venti giorni a 43 anni: cos’aveva in realtà

Cesare, amato dal paese di San Vito, è scomparso in soli venti giorni a 43 anni, dopo un malore che nascose una grave condizione.

AURORA IN OSPEDALE! *Esce tanto sangue* ?? #shorts

Video AURORA IN OSPEDALE! *Esce tanto sangue* ?? #shorts Video AURORA IN OSPEDALE! *Esce tanto sangue* ?? #shorts

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Va al pronto soccorso per un forte mal di testa, viene dimesso: morto nella notte; Mal di testa, quando è l’emicrania a rovinarti la giornata; Ospedale di Foligno in prima linea contro il mal di testa; Ospedale di Foligno in prima linea contro il mal di testa: un Centro cefalee a sostegno dei pazienti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Va in ospedale per un mal di testa, viene dimesso e poco dopo muore: aperta inchiesta, medico indagato

Come scrive fanpage.it: L'uomo, 66 anni, trovato morto sul divano di casa il 12 maggio scorso da un suo amico: il giorno precedente era andato in ospedale a Cortona a causa di ...

Va al pronto soccorso per un forte mal di testa, viene dimesso: morto nella notte

Si legge su msn.com: Il sessantenne di Cortona trovato deceduto in casa dall’amico. L’accusa è di omicidio colposo: gli era stato prescritto un antidolorifico ...

18 Maggio, Giornata Nazionale del Mal di Testa: l’impegno dell’Ospedale Miulli per la prevenzione e la cura delle cefalee

Si legge su giornaledipuglia.com: Il Centro Cefalee del Miulli, operativo nell’ambito della Neurologia, è dunque in prima linea nella sensibilizzazione, prevenzione e trattamento delle cefalee, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ...