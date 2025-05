Va’ dove ti porta il bus Gli studenti di Diecimo protagonisti del progetto

Gli studenti di diecimo protagonisti del progetto "Va’ dove ti porta il bus", promosso da Autolinee Toscane e l’Ufficio Scolastico Regionale, hanno vissuto un’esperienza educativa e coinvolgente. In un totale di sei ore, il progetto mira a sensibilizzare i giovani sull’uso responsabile del trasporto pubblico, promuovendo autonomia e rispetto per l’ambiente.

Studenti entusiasti dal progetto "Va’ dove ti porta il bus", promosso da Autolinee Toscane in collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale, che è arrivato con successo alle sue fasi conclusive. Il progetto, di un totale di sei ore, si pone l’obiettivo di educare i bambini all’uso consapevole dei mezzi pubblici e scoprire il territorio in modo sostenibile, attraverso due interventi in aula e un’uscita con il bus. Nel territorio lucchese, all’iniziativa ha partecipato anche la classe quinta della Scuola primaria di Diecimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Va’ dove ti porta il bus. Gli studenti di Diecimo protagonisti del progetto

