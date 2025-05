Usa Trump comincia ad affinare la strategia dei dazi | accordi per combattere la Cina e produrre in America

Donald Trump sta affinando la strategia dei dazi per contrastare la Cina e favorire la produzione negli Stati Uniti. Questa mossa, annunciata di recente, rappresenta una sfida anche per l'Europa, ma gli obiettivi del Tycoon offrono nuovi spunti per le trattative commerciali. La notizia ha scosso l'Europa, sollevando timori e riflessioni sui possibili sviluppi geopolitici e economici.

Rimangono i rischi per l'Europa, ma gli obiettivi enunciati dal Tycoon offrono una chiave per la trattativa La notizia che ha sconvolto l'Europa in questi giorni è stato l'annuncio del presidente americano Donald Trump, che intende applicare dazi del 50 per cento sui prodotti provenienti dall 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump comincia ad affinare la strategia dei dazi: accordi per combattere la Cina e produrre in America

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Trump apre ad Al-Sharaa, dialogo Usa-Siria tra realpolitik e rischi di instabilità regionale

Il 14 maggio 2025, a Riad, Donald Trump e Ahmed al-Sharaa avviano un dialogo storico tra Stati Uniti e Siria.

Draghi va in cortocircuito e rinnega i dazi: “Siamo ad un punto di rottura irreversibile dopo tariffe di Trump, Ue riduca dipendenza da Usa” - VIDEO

Mario Draghi, al vertice Cotec di Coimbra, ha dichiarato un "punto di rottura" nei rapporti economici con gli Stati Uniti, rinnegando i dazi imposti da Trump.

Incontro Papa Leone XIV-JD Vance: consegnato invito di Trump ad andare negli Usa

Il vicepresidente americano JD Vance ha incontrato questa mattina Papa Leone XIV al Vaticano, consegnandogli un invito di Donald Trump a visitare gli Stati Uniti.

Trump annuncia dazi del 20% all'Unione europea

Video Trump annuncia dazi del 20% all'Unione europea Video Trump annuncia dazi del 20% all'Unione europea

Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa, il mega Bilancio di Trump passa alla Camera. Oltre 3.300 miliardi di nuovo debito in 10 anni

Da ilsole24ore.com: Nel testo della Manovra che ora va al Senato anche le agevolazioni fiscali varate nel primo mandato di «The Donald» ...

Ecco di cosa discutono Trump e Putin nella telefonata di oggi. Il presidente Usa “perde la pazienza”

Scrive repubblica.it: I due leader tornano a parlarsi dopo la conversazione di due ore del 18 marzo. Dopo quel colloquio il flop dei negoziati di Istanbul e una lunghissima catena ...

Attacco di Trump ad Harvard, il professore: “Ci levano i fondi e siamo trattati come criminali”

Si legge su repubblica.it: Roberto Chiarle insegna patologia: “Qui la frontiera della scienza, ma ora viviamo nell’incertezza e blocchiamo tutti i progetti” ...