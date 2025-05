Uomini e Donne Gloria e Guido stanno ancora insieme? Ecco come procede la loro storia

Gloria e Guido, l'ultima coppia ad aver lasciato Uomini e Donne, continuano a scrivere il loro percorso insieme. Dopo l'addio al trono, cosa riserva il loro futuro? Ecco un aggiornamento sulla loro storia: tra entusiasmo e sfide, scopriamo come prosegue la relazione di queste due persone che hanno catturato l’attenzione dei fans.

Gloria e Guido sono stati l'ultima coppia a lasciare Uomini e Donne nelle puntate andate in onda in questi giorni. Come procede la loro storia? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne si è concluso con l’inaspettato addio tra Guido e Gloria Nicoletti. Dopo giorni di entusiasmo e speranze, un gesto di lui ha messo fine alla loro storia, lasciando i fan sorpresi.

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, gloria e Guido hanno lasciato il programma, sorprendendo tutti con una scelta inaspettata.

Nella puntata del 23 maggio di Uomini e Donne, Gloria e Guido scelgono di abbandonare il programma, dopo aver deciso di proseguire il loro percorso insieme.

