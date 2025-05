Unicredit al Tar per il Golden Power E attacca Banco Bpm su Anima

L’attuale scenario bancario italiano si fa incerto con Unicredit che ricorre al Tar del Lazio per il Golden Power, dopo la sospensione della Consob, mentre Banco BPM critica duramente l’assetto aziendale di Anima. Tra carte bollate e veti istituzionali, il risiko si infiamma, con le sfide legali che potrebbero ridisegnare il futuro del settore.

Il risiko bancario italiano si incaglia tra carte bollate e veti istituzionali. Dopo la sospensione di 30 giorni imposta dalla Consob, Unicredit è partita al contrattacco e ieri ha presentato ricorso al Tar del Lazio, chiedendo una valutazione formale sull’applicazione del Golden Power da parte del governo, che ha disseminato di paletti onerosi il percorso dell’Ops lanciata su Banco Bpm. Secondo la banca guidata dall’ad Andrea Orcel non ci sono i presupposti per l’attivazione dei poteri speciali dello Stato, trattandosi di un’operazione che coinvolge due soggetti italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit al Tar per il Golden Power. E attacca Banco Bpm su Anima

Unicredit al Tar per il Golden Power. E attacca Banco Bpm su Anima

