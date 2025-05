Una squadra unita per uscire dal torpore

Una squadra unita e determinata si prepara a risvegliare Saronno dal suo torpore. Con una campagna intensa e appassionata, Rienzo Azzi, medico chirurgo di 68 anni e candidato sindaco per il centrodestra unito, si impegna a ridare slancio alla città. Unendosi per un futuro di progresso e rinnovamento, si inserisce in una sfida cruciale per il riscatto di Saronno.

Con una campagna elettorale intensa, vissuta con passione, Rienzo Azzi, 68 anni, medico chirurgo specializzato in odontoiatria, si candida a sindaco di Saronno per il centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). "Siamo chiamati ad una scelta non banale, la città ha bisogno di una svolta, deve risvegliarsi dal torpore in cui l'ha precipitata la precedente amministrazione di centrosinistra", dichiara Azzi. Dure critiche agli interventi considerati marginali e dispendiosi, come il maquillage di piazza Libertà, l'intervento al parco del Seminario e la struttura mobile di Palazzo Visconti.

