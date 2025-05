Una Nessuna Centomila a Gallipoli parte la rassegna del progetto SeminArti

A Gallipoli prende il via la rassegna "SeminArti. La bellezza come cura", un progetto che unisce teatro e arti circensi. Finanziato dalla Regione Puglia, il percorso invita a riflettere sul ruolo dell’arte come strumento di benessere e inclusione, coinvolgendo la comunità in un crocevia di pratiche artistiche e sociali.

GALLIPOLI - Prende il via a Gallipoli la rassegna di teatro e arti circensi del progetto "SeminArti. La bellezza come cura", finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso "PugliaCapitaleSociale 3.0". Un percorso che intreccia pratiche artistiche e riflessione sociale, in cui la.

