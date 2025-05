Una giornata con i Carabinieri | i bambini di AzioniAMO Talenti ospiti del Comando Provinciale di Avellino

Una giornata speciale con i Carabinieri di Avellino. I bambini di Azioniamo Talenti sono stati ospiti del Comando Provinciale presso la Caserma “Litto”, inaugurando un momento di incontro tra legalità e inclusione. Un’iniziativa che rafforza il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità, promuovendo valori di rispetto e solidarietà.

Proseguono le iniziative di prossimità promosse dall’Arma dei Carabinieri in provincia di Avellino. L’incontro tra legalità e inclusione Questa mattina, presso la Caserma “Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Una giornata con i Carabinieri: i bambini di “AzioniAMO Talenti” ospiti del Comando Provinciale di Avellino

