Una domenica tra yoga e musica all' Alpe di Puntato ecco il programma

Domenica 24 maggio, l'Alpe di Puntato ospita la giornata "Selvatica" promossa da Sentiero Undici, un evento gratuito tra yoga e musica nelle suggestive montagne delle Alpi Apuane. Dalle ore 10, un ricco programma di iniziative ideali per immergersi nella natura, rilassarsi e condividere momenti di benessere tra attivitĂ sportive, musica e panorami mozzafiato.

Massa, 24 maggio 2025 – Selvatica è la giornata promossa dall'associazione apuana Sentiero Undici nello splendido scenario dell'Alpe di Puntato. L'appuntamento con un tris di iniziative gratuite è per domani a partire dalle ore 10 tra le montagne delle Alpi Apuane. Si comincia con la lezione di yoga di Noelia Perez Montoro e Sara Orrico di Spazio yoga satsang, seguita da due concerti, quello del duo Balkanika e poi del trio Feti di pietra. Sentiero Undici è l'associazione formata da Livia Guadagnucci, Alice Loberti, Giulio Cucurnia e Chiara Giannetti, che «vuole contribuire a ridare maggiore vita al nostro territorio con un'energia nuova e fresca – spiega la presidente Guadagnucci – stimolando e arricchendo il panorama locale con una serie di attività, tra cui concerti, mostre, installazioni artistiche e workshop».

