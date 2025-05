Un ulivo per Fiammetta Borsellino al Giardino dei Giusti della scuola De Amicis | Investiamo sui giovani per contrastare le mafie

In occasione dell'anniversario della Strage di Capaci, l'Istituto De Amicis-Da Vinci di Palermo celebra con un cuore per il futuro. Un ulivo dedicato a Fiammetta Borsellino al Giardino dei Giusti simboleggia il nostro impegno, insieme ai giovani, contro le mafie. Un momento di memoria, passione e speranza per un domani più giusto.

L' anniversario della Strage di Capaci, all' Istituto comprensivo "De Amicis-Da Vinci" a Palermo, è un pomeriggio di festa, memoria, passione e impegno civico e civile. La comunità scolastica, guidata dalla preside Giovanna Genco, alle 18.30 di questo 23 maggio, si è riunita al Giardino dei Giusti, all'interno di uno dei plessi scolastici dell'Istituto che ha sede nel quartiere Noce. L'articolo Un ulivo per Fiammetta Borsellino al “Giardino dei Giusti” della scuola De Amicis: “Investiamo sui giovani per contrastare le mafie” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

