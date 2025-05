Un morto e danni per l’alluvione svolta nell’inchiesta | ci sono indagati Nel mirino lavori ed emergenza

Firenze, 24 maggio 2025 – Dopo l’alluvione di novembre 2023 a Campi Bisenzio, l’inchiesta ha fatto un passo avanti, passando da “a carico di ignoti” a “carico di noti”. Sono emersi indagati legati ai lavori e all’emergenza, con la procura di Firenze sotto la guida del procuratore Spiezi che approfondisce cause e responsabilità di un evento che ha provocato vittime e ingenti danni.

Firenze, 24 maggio 2025 – Il fascicolo d’inchiesta sulla alluvione di novembre 2023 a Campi Bisenzio è passato da “a carico di ignoti” a “carico di noti”. Ovvero ci sono degli indagati. È quanto emerge dalla procura di Firenze: gli atti sono in mano esclusivamente al procuratore capo, Filippo Spiezia, anche se ad avviare le indagini è stato l’allora sostituto procuratore Luca Turco, adesso in pensione. Sono ancora in corso “accertamenti”, si spiega, ma la loro conclusione non sembra essere così lontana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un morto e danni per l’alluvione, svolta nell’inchiesta: ci sono indagati. Nel mirino lavori ed emergenza

Contenuti che potrebbero interessarti

Quella "fatigue" di continuare a raccontare i danni e le vittime dei vaccini a dispetto di chi mi vuole morto

La crescente fatigue nel discutere delle conseguenze negative dei vaccini è palpabile. Nonostante le minacce e le pressioni, è fondamentale restare ancorati ai fatti: statistiche e dati sono già ampiamente disponibili.

Leonardo Lamma morto a Corso Francia, la svolta nelle indagini dopo la nuova perizia sul dosso

Una nuova perizia sul dosso di Corso Francia segna una svolta nelle indagini sulla morte di Leonardo Lamma.

“È un disastro”. Maltempo Italia: alluvione devasta tutto. Strade come fiumi, danni enormi, famiglie isolate

L'Italia è nuovamente alle prese con un disastro causato dal maltempo. L'alluvione ha devastato intere comunità, trasformando strade in fiumi e lasciando famiglie isolate.

Un maxi tornado si è abbattuto sul Midwest degli Usa causando almeno 27 morti #shorts #news

Video Un maxi tornado si è abbattuto sul Midwest degli Usa causando almeno 27 morti #shorts #news Video Un maxi tornado si è abbattuto sul Midwest degli Usa causando almeno 27 morti #shorts #news

Su questo argomento da altre fonti

Un morto e danni per l’alluvione, svolta nell’inchiesta: ci sono indagati. Nel mirino lavori ed emergenza; Alluvione, indagini a una svolta. La prima parte della consulenza dei professori milanesi è in arrivo; Morti nell’alluvione a Lamporecchio: chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco, l’ex vice e il dirigente dei lavori pubblici. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio a Giuseppe Bracco, morto nell'alluvione

Si legge su primachivasso.it: Oltre ai danni materiali, il paese ha avuto anche una vittima, Giuseppe Bracco conosciuto come El Minisié. Giuseppe aveva 92 anni ed era molto conosciuto in paese dove ha sempre vissuto. I funerali si ...

Giuseppe Bracco morto bloccato in casa durante l’alluvione a Monteu da Po, indagine per omicidio colposo

Segnala fanpage.it: È morto per annegamento Giuseppe Bracco ... Stando alle prime informazioni, il falegname sarebbe stato sorpreso dall'alluvione mentre si trovava nella cucina della sua abitazione.

Alluvione, 45enne non ha retto: trovato morto nel suo alloggio

Segnala giornalelavoce.it: Adesso spetterà alla Magistratura stabilire cosa sia successo davvero. Ma una cosa è certa: questa tragedia ha un nome, e si chiama alluvione. Anche se Giuseppe non è morto annegato. È morto dopo una ...