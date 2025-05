Un mondo sempre più inaffidabile

In un mondo sempre più inaffidabile, l'economia sfugge alla definizione di scienza esatta. Piuttosto, può essere vista come lo studio comportamentale dell'umanità di fronte a circostanze certe e immutabili, analizzando come le decisioni economiche si adattano e cambiano in un contesto in continua evoluzione.

Non si può definire, quella economica una scienza esatta. Con buona approssimazione la si può considerare inserita nel gruppo di quelle che, sotto diversi punti di vista, esamina come si comporta l’umanità in costanza di una situazione, questa sì, certa e perciò non modificabile. Essa consiste in un muro portante che non è stato mai modificato. Tanto fin da quando gli uomini hanno cominciato a fare delle scelte, per quanto grezze potessero essere, rimanendo tali fin dagli albori della civiltà. La circostanza in oggetto è tra quelle che rendono importante lo studio dell’ economia: l’uomo, in tutti i suoi comportamenti, deve saper ben dosare la soddisfazione che trae dal fatto che, sempre e comunque, si trova di fronte a una serie di esigenze da soddisfare, praticamente infinita, mentre i mezzi di cui può disporre sono sempre limitati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

