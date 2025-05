Un mese dopo la piena | Impegno e investimenti

A oltre un mese dalla massima piena del 18 aprile, seconda solo a quelle del 1994 e 2000, è tempo di riflettere su impegno e investimenti. Nell’ultima riunione del Consiglio comunale si è discusso di strategie per affrontare future esondazioni, sottolineando l’importanza di prepararsi e intervenire tempestivamente per tutelare il territorio e i cittadini.

È passato più di un mese dalla piena del 18 aprile, la terza esondazione più imponente dopo quella del 1994 e del 2000, ed è il momento per guardare avanti per non trovarsi impreparati quando il livello del fiume si alzerà di nuovo. Il tema è stato affrontato l’altra sera in un Consiglio comunale aperto cui hanno partecipato le società remiere, tecnici e cittadini. "È stata un’emergenza breve – ha detto il sindaco Michele Lissia – Nel giro di 48 ore il livello del fiume è salito ed è sceso lasciando danni, ma non come negli anni passati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it