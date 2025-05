Un brindisi che sa di gloria: La Fortezza celebra il quarto scudetto del Napoli con una Falanghina Frizzante in edizione commemorativa. Un vino che racchiude l’orgoglio di un popolo, creando un momento di festa e condivisione. Questo vino speciale rappresenta la gioia di un traguardo memorabile, simbolo di passione e vittoria per i tifosi azzurri.

Tempo di lettura: 2 minuti Un brindisi che sa di gloria. Per celebrare il quarto scudetto del Napoli, Vini La Fortezza presenta una Falanghina Frizzante in edizione commemorativa, pensata per accompagnare la gioia di un popolo intero. Un vino che racconta una storia di orgoglio, ed è l’omaggio speciale che Vini La Fortezza dedica al quarto tricolore del Napoli. Un brindisi che sa di gloria, per celebrare una stagione che ha riempito di gioia i cuori di milioni di tifosi. L’azienda vitivinicola beneventana, nota per la qualità e l’eleganza dei suoi prodotti, ha scelto di rendere onore all’impresa sportiva partenopea con una bottiglia pensata per restare nel tempo, non solo come vino da condividere, ma come simbolo da conservare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it