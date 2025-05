Un boato nella notte | assalto al Postamat a Pieve Fissiraga Ladri in fuga lasciando a terra 2mila euro in banconote

Nella notte tra venerdì e sabato a Pieve Fissiraga, un violento boato ha sconvolto il paese: un assalto al Postamat di Via Pavesi, con esplosione e furto di circa 2.000 euro. I ladri sono fuggiti lasciando il luogo e i rilievi dei Carabinieri sono in corso per ricostruire la vicenda.

Pieve Fissiraga (Lodi), 24 maggio 2025 – È avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, l’assalto al Postamat di Via Paves i, all’incrocio con Via Dante Nicolini. Prima l’esplosione, poi il furto e infine i rilievi del Nucleo Operativo dei Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto a terra varie banconote, per un totale di circa duemila euro, molto probabilmente fuoriuscite dal bancomat a causa dell’esplosione o perse dai ladri durante la fuga, ora recuperate e restituite alle Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Un boato nella notte”: assalto al Postamat a Pieve Fissiraga. Ladri in fuga (lasciando a terra 2mila euro in banconote)

Salta in aria il bancomat, boato nella notte: ladri in fuga con 10mila euro

Nella notte, un potente boato ha spezzato il silenzio, scuotendo gli abitanti degli appartamenti sopra una banca.

Improvvisa esplosione nella notte, gente impaurita e decine di chiamate: fatto saltare Postamat a Foggia

Un'improvvisa esplosione ha squarciato la notte a Foggia, seminando panico tra i residenti. Decine di chiamate ai numeri di emergenza hanno segnalato il violento boato, frutto di un attacco da parte di un gruppo di malviventi che ha fatto saltare il Postamat dell'ufficio postale con l'esplosivo.

Foggia, Postamat esplode nella notte: panico tra i residenti del quartiere

Nella notte scorsa, il postamat dell'ufficio postale di viale XXIV, nel quartiere Ferrovia di Foggia, è esploso causando panico tra i residenti.

Torino, ecco come la "banda dei nonni" ripuliva bancomat e postamat

Video Torino, ecco come la "banda dei nonni" ripuliva bancomat e postamat Video Torino, ecco come la "banda dei nonni" ripuliva bancomat e postamat

