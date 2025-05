Un anno di stop ma ora ci siamo | riaprono la piscina e i campi da beach tennis

Dopo un anno di pause e lavori, la piscina e i campi da beach tennis riaprono a Via Viola Liuzzo. La rinascita di questo impianto segna un nuovo inizio, tra modernizzazione e entusiasmo. Carla Parolini, direttrice del Cus, conferma che i lavori stanno per concludersi: presto l’impianto tornerà a vivere e a offrire nuove opportunità sportive e ricreative.

Nuova vita tornerĂ presto a scorrere fra le vasche dell'impianto natatorio di via Viola Liuzzo, che dopo un anno di chiusura e di cantieri, si accinge a poter parlare di fine lavori. "Siamo ufficialmente in fase conclusiva – conferma Carla Parolini, direttrice impianti e area corsistica del Cus.

