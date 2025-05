Ultima seduta per il consiglio dei ragazzi

Giovedì si è tenuta l'ultima seduta del Consiglio dei Ragazzi, un laboratorio di educazione civica che permette ai giovani di esprimere sogni e bisogni per il futuro della città. Coordinato dall'Informagiovani del Comune e guidato da Giovan, questo progetto rappresenta un'importante esperienza di partecipazione e crescita civica per le nuove generazioni.

Si è tenuta giovedì l’ultima seduta del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, "laboratorio di educazione civica che consente ai più giovani di esprimere i propri sogni, bisogni e visioni per la città del futuro". Il progetto è coordinato da Informagiovani del Comune, con la guida di Giovanni Canali e la collaborazione di Paola Galassi dello Spazio Culturale Scambiamenti. Nel corso dell’incontro, i giovani consiglieri – alunni delle classi quinte delle scuole primarie e alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio – hanno presentato le loro proposte per migliorare la città e la comunità, portando all’attenzione dell’Amministrazione idee innovative, nate da mesi di confronto, osservazione e lavoro di gruppo (la domanda è: quante verranno effettivamente realizzate?). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultima seduta per il consiglio dei ragazzi

