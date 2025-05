UeD fiori d’arancio per una nota ex tronista | svelata la data delle nozze

Dopo oltre sette anni di amore e due figli, Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, ha finalmente svelato la data delle sue nozze. A distanza di più di un anno dalla proposta, l’amata influencer ha condiviso con i fan il tanto atteso momento. Ecco tutte le novità sul matrimonio dell’ ex volto di UeD, tra emozioni e progetti futuri.

Nozze in arrivo per un’amata ex tronista di Uomini e Donne. A distanza di più di un anno dalla proposta, Giorgia Lucini ha voluto aggiornare i fan sul matrimonio. L’ex volto di UeD ha annunciato la tanto attesa data. SVELATA LA DATA – Dopo 7 anni di fidanzamento e due figli, Riccardo e Tommaso, nati nel . L'articolo UeD, fiori d’arancio per una nota ex tronista: svelata la data delle nozze 🔗 Leggi su Dailynews24.it

