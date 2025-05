Udinese vicina alla cessione la famiglia Pozzo è pronta a vendere il club friulano a un fondo straniero

Dopo 39 anni, l’Udinese Calcio cambia proprietà: la famiglia Pozzo è pronta a cedere il club a un fondo straniero, per circa 150 milioni di euro. L’identità degli acquirenti resta ancora misteriosa, ma l’annuncio ufficiale è imminente. Con questa cessione, si apre un nuovo capitolo nella storia del club friulano.

Dopo trentanove anni, l’Udinese Calcio cambia proprietà. La famiglia Pozzo, storica proprietaria del club friulano, ha ceduto la società a investitori stranieri. La loro identità non è ancora nota, ma sarà svelata nelle prossime ore. Quanto alla cifra, invece, si parla di 150 milioni di euro. La trattativa è stata condotta in prima persona da Gino Pozzo, che da anni porta avanti le strategie di mercato del club. I nuovi acquirenti, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero di nazionalità americana e avrebbero alle spalle un fondo newyorkese. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Udinese vicina alla cessione, la famiglia Pozzo è pronta a vendere il club friulano a un fondo straniero

