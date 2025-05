Udinese l’indiscrezione | Verso cessione a fondo americano per 150 milioni di euro

L'Udinese potrebbe essere prossima a un'importante cessione: secondo indiscrezioni, la famiglia Pozzo ha venduto il club a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro. Tuttavia, la società non ha ancora ufficializzato l'accordo, che si dice sia stato raggiunto in via preliminare nei giorni passati, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri.

(Adnkronos) – La famiglia Pozzo ha venduto la società di calcio Udinese a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro. La notizia, anticipata dal Tgr del Friuli-Venezia Giulia, non ha trovato conferme in società. L'accordo preliminare sarebbe stato già raggiunto nei giorni scorsi. Giampaolo Pozzo e la sua famiglia acquistarono l'Udinese nel .

L'Udinese sarebbe pronta a essere ceduta a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro, secondo indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente.

L'Udinese, storica squadra di calcio italiana, potrebbe presto passare di mano a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro.

