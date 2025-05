Udinese-Fiorentina dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

La partita Udinese-Fiorentina si può seguire in TV e streaming, con obiettivo di tre punti per i toscani. La Fiorentina cerca di agganciare il quarto posto, sperando anche in buone notizie dalla Lazio all’Olimpico, attualmente sesta e con possibilità di qualificazione continentale. Le formazioni probabili sono in discussione, ma la sfida è importante per entrambe le squadre nel loro cammino verso obiettivi stagionali.

Obiettivo tre punti e speranza di buone notizie provenienti dall’Olimpico dove è impegnata la Lazio attualmente sesta. Seppur non proprietaria esclusiva del proprio futuro nelle competizioni continentali, la Fiorentina proverà a fare bottino pieno a Udine per agganciare per il quarto anno. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Altri articoli sullo stesso argomento

Sinner oggi in TV: dove vedere la partita in chiaro

Oggi Jannik Sinner, numero uno del mondo, torna in campo per le semifinali agli Internazionali BNL d’Italia 2025, dopo aver schiantato Casper Ruud con un nettissimo 6-0, 6-1.

Atalanta Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, alle ore 20:45, Atalanta e Roma si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo, in un match cruciale per la 36esima giornata della Serie A 2024-2025.

Errani/Paolini oggi in semifinale: orario e dove vedere la partita in tv

Oggi, il sogno italiano agli Internazionali BNL d’Italia 2025 continua con la semifinale di doppio femminile.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Udinese-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Secondo msn.com: Espugnare Udine e sperare in un passo falso della Lazio per strappare un pass per la prossima Conference League. Il destino della Viola non è solo nelle sue ...

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Riporta today.it: Viola senza scelta sul campo dei friulani: la squadra toscana deve vincere e al contempo sperare nel k.o. della Lazio per agganciare il prossimo anno un posto nelle competizioni europee ...

Udinese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si legge su calciomercato.com: Tutto in una notte, la Fiorentina saprà dopo la sfida contro l`Udinese se tornerà in Conference League per il quarto anno consecutivo o se resterà fuori dalle coppe.