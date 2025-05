Ucraina Zelensky | Solo nuove sanzioni costringeranno Mosca a cessate il fuoco

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Stati Uniti e Europa di imporre nuove sanzioni contro Mosca, ritenendole l’unico modo efficace per costringere la Russia a fermare le ostilità. Dopo gli ultimi attacchi su Kiev e altre aree ucraine, il presidente insiste sulla necessità di aumentare la pressione internazionale per ottenere un cessate il fuoco duraturo.

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Stati Uniti ed Europa di aumentare la propria pressione su Mosca attraverso nuove sanzioni che la spingano ad un cessate il fuoco. Le parole del presidente ucraino sono arrivate dopo gli ultimi attacchi russi alla capitale Kiev e in altre regioni ucraine. Zelensky: “Aumentare la pressione su Mosca”. “Con ogni attacco di questo tipo, il mondo diventa più convinto che la causa del protrarsi della guerra risieda a Mosca”. È quanto scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social, dopo gli attacchi russi lanciati nella notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Solo nuove sanzioni costringeranno Mosca a cessate il fuoco”

Approfondisci con questi articoli

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Ue, via libera alle nuove sanzioni per Mosca

Il conflitto Russia-Ucraina continua a tenere alta l'attenzione internazionale, con il Cremlino che non ha ancora rivelato i delegati per i prossimi negoziati in Turchia.

Ucraina, Trump passato dagli elogi a Putin alle minacce di nuove sanzioni

Nel contesto di un momento decisivo per la politica estera americana, Donald Trump riconsidera le sue strategie globali.

Ucraina, via libera Ue a nuove sanzioni contro Russia

L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina, mentre si attende la conferma di Vladimir Putin sulla sua partecipazione ai colloqui di domani in Turchia con Volodymyr Zelensky.

Droni russi su Kiev, dopo 12 giorni. Zelensky: "Nuove sanzioni ai nemici dell'Ucraina"

Video Droni russi su Kiev, dopo 12 giorni. Zelensky: "Nuove sanzioni ai nemici dell'Ucraina" Video Droni russi su Kiev, dopo 12 giorni. Zelensky: "Nuove sanzioni ai nemici dell'Ucraina"

Cosa riportano altre fonti

Putin non sarà al vertice Russia-Ucraina di Istanbul. L’Ue vara nuove sanzioni contro Mosca; Mosca: Nessuna proposta dal Vaticano. Putin visita il Kursk riconquistato - Cnn: Kiev ha intercettato trasmissioni radio russe che confermano l'esecuzione di soldati ucraini; Pronto il 17esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia: Mettiamo pressione su Putin; Trump prende tempo, 'shock dell'Ue per la deferenza a Putin'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky, 'più sanzioni a Mosca, costringerla alla pace'

Si legge su msn.com: Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky chiede a Usa ed Europa di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni per costringerla a un cessate il fuoco. (ANSA) ...

Ucraina, Zelensky: 'Più sanzioni a Mosca, costringerla alla pace'

Lo riporta ansa.it: "Con ogni bombardamento il mondo si convince che la ragione del protrarsi della guerra risiede in Mosca", scrive Zelensky sul suo canale Telegram -. "L'Ucraina ha proposto più volte un cessate il ...

Zelensky: più sanzioni contro la Russia

Scrive rainews.it: Nuove sanzioni internazionali contro Mosca, per spingerla ad accettare il cessate il fuoco. E' quello che continua a chiedere il presidente ucraino, dopo gli ultimi attacchi notturni con droni e missi ...