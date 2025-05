Ucraina | Zelensky conferma scambio 307 nostri militari tornati a casa

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il ritorno di altri 307 militari dopo lo scambio con la Russia, parte di un accordo in Turchia. In due giorni, 697 persone sono state restituite, con ulteriori scambi previsti. Un passo importante verso la pace e la riconciliazione in un contesto di conflitto ancora complesso.

Milano, 24 mag. (LaPresse) ‚Äď ‚ÄúAltri 307 difensori ucraini sono tornati a casa. Oggi √® il secondo giorno dello scambio 1000 per 1000, concordato in Turchia. Solo in questi due giorni sono gi√† state restituite 697 persone. Domani ci aspettiamo che si continui‚ÄĚ. Cos√¨ in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il secondo giorno dello scambio di prigionieri concordato tra Ucraina e Russia durante i negoziati che si sono tenuti la settimana scorsa a Istanbul, in Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Ucraina: Zelensky conferma scambio, 307 nostri militari tornati a casa

Approfondisci con questi articoli

Il Cremlino: "Non ci sono accordi per negoziati con l'Ucraina in Vaticano" | Zelensky: "Contatti con Mosca per scambio di mille prigionieri"

Nessun accordo di negoziato tra Ucraina e Vaticano, mentre Zelensky cerca contatti con Mosca per lo scambio di mille prigionieri.

Ucraina, Zelensky: ‚ÄúIncontro con Mosca per lo scambio di 1000 prigionieri‚ÄĚ

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un possibile accordo con Mosca per lo scambio di 1000 prigionieri, grazie agli incontri di Istanbul.

Ucraina, Zelensky ‚ÄúAl lavoro con la Russia per lo scambio di mille prigionieri‚ÄĚ

Ucraina e Russia stanno negoziando lo scambio di mille prigionieri, come concordato a Istanbul. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato i contatti ufficiali con Mosca tramite Telegram, segnando un passo importante verso una possibile de-escalation del conflitto.

Conflitto in Ucraina, Zelensky: "Bakhmut è distrutta"

Video Conflitto in Ucraina, Zelensky: "Bakhmut è distrutta" Video Conflitto in Ucraina, Zelensky: "Bakhmut è distrutta"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la junta di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri - Kiev spera che Trump sia presente al prossimo incontro Zelensky-Putin; Mosca smentisce vertice in Vaticano, ma lo scambio di prigionieri resta l‚Äôunico spiraglio tra Russia e Ucraina; Cominciato il maxi scambio di prigionieri Russia-Ucraina; Zelensky conferma l'avvio dello scambio di prigionieri con la Russia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zelensky conferma lo scambio,'riportiamo a casa la nostra gente'

Da ansa.it: "Stiamo riportando a casa la nostra gente. La prima parte dell'accordo di scambio 1.000 per 1.000 è stata implementata. Questo accordo è stato raggiunto in un incontro in Turchia ed è importante che v ...

Guerra in Ucraina, Mosca: niente colloqui in Vaticano. E Lavrov attacca Zelensky

panorama.it scrive: Lavrov rifiuta i colloqui in Vaticano, confermando però il secondo round settimana prossima. Intanto inizia lo scambio di prigionieri.

Zelensky conferma un grande scambio di prigionieri con la Russia

Riporta quotidiano.net: Milano, 23 mag. (askanews) - Kiev e Mosca hanno completato la "prima fase" di un importante scambio di prigionieri concordato durante i colloqui di Istanbul. Entrambe le parti hanno riabbracciato 390 ...