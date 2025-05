Ucraina | Mosca rimpatriati in Russia altri 307 militari liberati da Kiev

La Russia ha rimpatriato 307 militari russi liberati dall'Ucraina nell'ambito di un accordo di scambio siglato la settimana scorsa a Istanbul, con altri 307 militari ucraini restituiti alla Kiev. L’operazione, confermata dal ministero della Difesa, rappresenta un importante passo nel percorso verso laRiduzione delle tensioni tra Mosca e Kiev.

Milano, 24 mag. (LaPresse) – La Russia ha rimpatriato 307 militari russi rilasciati dall’Ucraina, come parte dell’accordo di scambio prigionieri siglato la scorsa settimana a Istanbul. In cambio, sono stati rilasciati 307 militari delle Forze armate ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Il 24 maggio di quest’anno, in conformitĂ con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio di quest’anno a Istanbul, altri 307 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca, rimpatriati in Russia altri 307 militari liberati da Kiev

