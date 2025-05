Ucciso dall?amianto scatta il risarcimento | la storia

Dopo anni di végite tra le fibre d’amianto ancora presente nelle vecchie navi della Marina, una vittima ha perso la vita. Ora, finalmente, si apre la strada al risarcimento, riconoscendo le responsabilità e il danno subito da chi ha respirato queste fibre mortali durante il servizio. La storia diventa simbolo della lotta per la tutela dei diritti e della giustizia.

Per troppi anni aveva respirato fibre d?amianto ancora presente nelle vecchie navi della Marina dove aveva prestato servizio. Fibre micidiali che ne hanno provocato la morte. Lo ha. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ucciso dall?amianto, scatta il risarcimento: la storia

