Uccisa da una ruspa in spiaggia | tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti. La tragedia ha suscitato molta commozione nella località balneare.

Cervia, 24 maggio 2025 – Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Una donna è morta travolta e uccisa da una ruspa impegnata probabilmente nel livellamento della sabbia in seguito al maltempo di questi ultimi giorni. Il mezzo si trovava circa all'altezza del bagno Franco in viale Italia 7071 a Pinarella, quando andando avanti e indietro tra la battigia e gli stabilimenti balneari ha travolto la donna che è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cervia, tragedia in spiaggia: travolta e uccisa da una ruspa

Scrive corriereromagna.it: Tragedia questa mattina a Pinarella all’altezza del bagno 70. Una donna è morta travolta e dilaniata da una ruspa che transitava lungo la spiaggia ...

