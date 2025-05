Uccisa da una ruspa in spiaggia l' uomo alla guida aveva un premente per omicidio stradale

Tragedia a Pinarella di Cervia: una donna di 66 anni, Elisa Spadavecchia, è stata investita e uccisa da una ruspa sulla spiaggia. Alla guida del mezzo c’era un uomo con precedenti per omicidio stradale, ora sotto indagine. Un dramma che ha scosso la comunità, evidenziando ancora una volta la gravità delle morti causate da incidenti stradali.

Tragedia a Pinarella di Cervia: una ruspa investe e uccide una donna in spiaggia. La vittima è Elisa Spadavecchia, 66 anni. Il conducente, con precedenti per omicidio stradale, è sotto indagine 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uccisa da una ruspa in spiaggia, l'uomo alla guida aveva un premente per omicidio stradale

Altre letture consigliate

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

Elisa Spadavecchia è stata tragicamente uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, mentre prendeva il sole a Pinarella.

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.

Ne parlano su altre fonti

Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia Cervia: testimoni sconvolti

Segnala leggo.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che ...

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

Lo riporta msn.com: Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando la sabbia dell ...

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto