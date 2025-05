tutela delle risorse e delle specie protette lezione speciale dei forestali agli studenti

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, i Carabinieri forestali hanno svolto una lezione speciale con gli studenti, sensibilizzandoli sull’importanza della tutela delle risorse e delle specie protette. Un momento di educazione ambientale volto a promuovere la consapevolezza sulla fragilità delle ecosistemi forestali e l’impegno per la loro conservazione.

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità istituita dalle Nazioni Unite, i Carabinieri forestali sono stati impegnati in attività di educazione ambientale nelle scuole del territorio. Obiettivo la sensibilizzazione sull’importanza primaria delle risorse forestali per la conservazione e la sostenibilità della vita sulla terra, attraverso il rispetto della Convenzione di Washington, per contrastare il commercio illegale di specie a rischio di estinzione. I Carabinieri del Nucleo Cites di Somma Lombardo, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Golasecca affrontando numerosi temi legati alla biodiversità e a come mitigarne la perdita, proteggere e conservare le specie viventi soprattutto se autoctone o in pericolo di estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it