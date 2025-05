Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane | corrente elettrica e percosse

Il 6 maggio, un giovane turista italiano di 28 anni entrò in un lussuoso appartamento di Soho, ma il suo soggiorno da sogno si trasformò in un incubo di due settimane, segnato da violenze, torture e minacce. Sequestrato e sottoposto a percosse e corrente elettrica, la sua esperienza drammatica evidenzia i pericoli nascosti dietro la facciata glamour di città come Londra.

Era il 6 maggio quando, stanco dopo il viaggio dall’Italia, un giovane turista di 28 anni varcava la soglia di un lussuoso appartamento di Soho, tra Prince e Mulberry Street. Quello che doveva essere un soggiorno da sogno si è trasformato in un incubo durato quattordici giorni, tra violenze, minacc e e vere e proprie torture. L’uomo che lo aveva accolto come “coinquilino” non era un semplice proprietario di casa in città: si tratta di John Waeltz, 37 anni, investitore nelle criptovalute proveniente dal Kentucky. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane: corrente elettrica e percosse

