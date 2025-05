Turista italiano rapito e torturato a New York arrestato il sospettato

Un turista italiano rapito e torturato a New York è riuscito a fuggire, denunciando l'aggressore, ora arrestato dalla polizia. L'episodio, riportato dal Daily News e confermato da fonti ufficiali, ha innescato un'importante indagine sulla vicenda, che ha scosso la città e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei visitatori stranieri.

Un turista italiano è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per alcune settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato fermato dalla polizia. Lo riporta People citando il Daily News che, a sua volta, riporta fonti della polizia. Arrivato a New York il 6 maggio, il turista italiano - di cui non è stato diffuso il nome - si è recato nella casa presa in affitto dal presunto sospettato John Woeltz, un trader di criptovalute con il quale aveva fatto in precedenza alcuni affari ma con il quale aveva avuto degli screzi che lo avevano spinto a rientrare in Italia.

