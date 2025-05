Turista investito a Milano Marittima è gravissimo | caccia al pirata della strada

Milano Marittima è scossa da un grave incidente: un anziano è stato investito da un’auto e ora lotta tra la vita e la morte. L’automobilista si è poi dato alla fuga, scatenando le ricerche della polizia. L’incidente, avvenuto lungo via 2 giugno, ha allarmato la comunità locale, mentre si cerca di identificare il pirata della strada.

Milano Marittima (Ravenna), 24 maggio 2025 – Investe un anziano a Milano Marittima e poi fugge: caccia al pirata della strada. L’87enne lotta tra la vita e la morte in ospedale. L’incidente è avvenuto nella mattinata lungo via 2 Giugno, nelle vicinanze della prima traversa. L’anziano, probabilmente un turista originario di Mantova, è stato travolto da una Mini. A quel punto il conducente dell'auto si è dato alla fuga a Milano Marittima, nel Ravennate. I soccorsi sono stati tempestivi: l'uomo, in gravissime condizioni, è stato portato al Bufalini di Cesena col codice di massima gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista investito a Milano Marittima, è gravissimo: caccia al pirata della strada

Argomenti simili trattati di recente

Baby vandali al bagno Roma: "Milano Marittima nel caos. Bisogna fare qualcosa"

Angelo Casadei, titolare del bagno Roma a Milano Marittima, esprime la sua incredulità e amarezza dopo il recente blitz di baby vandali nel suo stabilimento.

Vip Master Tennis 2025 Milano Marittima: il programma completo

Preparati per un'estate indimenticabile al Vip Master Tennis 2025 a Milano Marittima! Dal 18 al 20 luglio, il torneo culminerà con la Bobo Padel Cup, dove Christian "Bobone" Vieri e i suoi illustri compagni ex calciatori si sfideranno in emozionanti match.

Milano Marittima, atti vandalici nei bagni. E la Polizia in stazione rimanda a casa le gang

A Milano Marittima, nella notte tra sabato e domenica, atti vandalici ai danni del bagno Ippocampo 277 hanno provocato danni e sdegno.

ROMAGNA: non fare questo errore! #ad #shorts #cervia #romagna #milanomarittima #ravenna

Video ROMAGNA: non fare questo errore! #ad #shorts #cervia #romagna #milanomarittima #ravenna Video ROMAGNA: non fare questo errore! #ad #shorts #cervia #romagna #milanomarittima #ravenna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Turista investito a Milano Marittima, è gravissimo: caccia al pirata della strada

Scrive msn.com: L’incidente è avvenuto questa mattina lungo via 2 Giugno, nelle vicinanze della prima traversa. Lì l’anziano, probabilmente originario di Mantova, è stato travolto da una Mini ...

Auto pirata investe 87enne, è gravissimo

Come scrive rainews.it: Un 87enne lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo che questa mattina è stato investito dal conducente di un'auto che poi si è data alla fuga a Milano Marittima, nel Ravennate. L'anziano, probabi ...