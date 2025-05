Tubo rotto in via Castiglione strada allagata e chiusa e residenti senz’acqua | FOTO

Un tubo rotto in via Castiglione ha causato un'allagamento e la temporanea chiusura della strada, lasciando i residenti senz’acqua. Dopo diverse ore di intervento da parte dei tecnici di Hera e della polizia locale, è stato possibile bloccare il flusso d'acqua. La situazione ha creato disagi e necessiterà di interventi di riparazione.

Ci sono volute un paio d'ore di lavoro perché i tecnici di Hera, aiutati dagli agenti della polizia locale, riuscissero a chiudere l'acqua che dalle prime ore del mattino scorreva lungo il manto stradale di via Castiglione, tra via de Sabbioni e Porta Castiglione.

