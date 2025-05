Trump minaccia dazi del 25% su iPhone e Samsung mentre Apple sposta produzioni in India e Vietnam

Le minacce di dazi del 25% da parte di Donald Trump su iPhone e Samsung tornano di attualità, mentre Apple sposta parte della produzione in India e Vietnam. Negli ultimi sviluppi, le tensioni commerciali si allargano anche all’Unione Europea, riaccendendo il dibattito sulle conseguenze per il settore degli smartphone e l’economia globale.

Negli ultimi sviluppi le minacce di dazi annunciate dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riprendono a riguardare il mondo degli smartphone, in particolare gli iPhone, e si estendono anche nei confronti dell’Unione Europea. La questione era già stata sollevata mesi fa, quando Trump aveva inizialmente accennato a possibili tariffe su determinati dispositivi elettronici venduti . L'articolo Trump minaccia dazi del 25% su iPhone e Samsung mentre Apple sposta produzioni in India e Vietnam è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump minaccia dazi del 25% su iPhone e Samsung mentre Apple sposta produzioni in India e Vietnam

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Trump minaccia dazi del 25% su Apple se non produce iPhone negli USA

Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 25% su Apple se l'azienda non inizierà a produrre gli iPhone negli Stati Uniti.

Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%)

Donald Trump rilancia la guerra dei dazi, minacciando l’UE di tariffe fino al 50% e Apple del 25%. In un post su Truth, Trump denuncia il fallimento dei negoziati con Bruxelles, criticando aspramente il rapporto commerciale e puntando a rafforzare la sua strategia protezionistica.

Trump minaccia Apple: "Dazi del 25% se gli iPhone non vengono prodotti in Usa"

Donald Trump minaccia di imporre dazi del 25% sugli iPhone se Apple non sposterà la produzione negli Stati Uniti.

Se ne parla anche su altri siti

Trump minaccia l'Europa, dazi al 50% dal primo giugno

ansa.it scrive: Donald Trump minaccia l'Unione Europa con dazi al 50% a partire dal primo giugno.

Trump minaccia dazi del 25% ad Apple e Samsung se non produrranno negli Usa

Come scrive ilsole24ore.com: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi «almeno del 25%» ad Apple se l’azienda non produrrà i suoi iPhone negli ...

Trump minaccia di imporre un dazio del 25% ad Apple se non costruirà gli iPhone in Usa

Secondo repubblica.it: “Ho avuto un piccolo problema con Tim Cook”, ha raccontato il presidente americano, riferendosi alla decisione del Ceo di incrementare la produzione in India.

Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%)