Trump annuncia da giugno tariffe 50% sull’UE 25% sui tech e investimenti da 12 trilioni

Da giugno, Donald Trump introduce tariffe del 50% sull’UE, del 25% sui tech e investimenti per 12 trilioni, segnando una svolta drastica nella politica commerciale americana. Nel suo discorso nello Studio Ovale, il presidente ha ribadito di non voler ulteriori negoziati, affermando: “Lo abbiamo già”, creando nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea.

Donald Trump ha annunciato con fermezza una svolta decisiva nella politica commerciale degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Europea. In un intervento dello Studio Ovale, il presidente ha dichiarato di non essere interessato a ulteriori trattative: “Non cerco un accordo. Lo abbiamo già”, precisando che il prezzo da pagare sarà rappresentato da tariffe del 50% . L'articolo Trump annuncia da giugno tariffe 50% sull’UE, 25% sui tech e investimenti da 12 trilioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump annuncia da giugno tariffe 50% sull’UE, 25% sui tech e investimenti da 12 trilioni

