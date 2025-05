Trump alza il tiro sui dazi l’Europa fra pazienza strategica e contromosse in cantiere

Il 24 maggio, Donald Trump ha avvertito l’Europa che, se Bruxelles non proporrà rapidamente riduzioni unilaterali delle tariffe, dal 1° giugno sarà applicato un dazio del 50% su tutti i prodotti europei. Trump alza così la posta sui dazi, mentre l’UE valuta strategie e contromisure. La situazione resta tesa, con l’Europa che mostra pazienza strategica ma pronta a reagire, in un contesto di crescente pressione commerciale tra le due sponde dell’Atlantico.

Il 24 maggio il Presidente statunitense Donald Trump ha dato un ultimatum all’Unione Europea: se Bruxelles non presenterà rapidamente proposte “concrete e unilaterali” di riduzione delle tariffe, dal 1° giugno scatterà un nuovo dazio del 50 per cento su tutti i prodotti europei. L’annuncio, diffuso sul suo social Truth, arriva dopo settimane di colloqui senza . L'articolo Trump alza il tiro sui dazi, l’Europa fra pazienza strategica e contromosse in cantiere è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump alza il tiro sui dazi, l’Europa fra pazienza strategica e contromosse in cantiere

Altri articoli sullo stesso argomento

Trump alza ancora il tiro contro l'Ue: "I dazi saranno del 50%, approfittano di noi"

Donald Trump intensifica la sua posizione contro l'Unione europea, annunciando un aumento dei dazi dal 20 al 50 per cento.

Dazi, l’Ue alza la voce ma Trump pensa all’India

In un contesto di tensioni commerciali, l'Unione Europea alza la voce, ma per Donald Trump l'India resta una priorità.

Dazi Usa-Ue, Giorgetti: “Trump alza i toni, ma l’Europa non deve cadere nella trappola”

Dopo il G7 in Canada, Giorgetti avverte che l'Europa non deve cadere nella trappola di Trump, che alza i toni sui dazi.

Su questo argomento da altre fonti

Trump minaccia l'Europa, dazi al 50% dal primo giugno

Lo riporta ansa.it: Donald Trump minaccia l'Unione Europa con dazi al 50% a partire dal primo giugno.

Dazi Usa del 50%, Trump si innervosisce e alza il tiro dal 1° giugno

Secondo informazione.it: Altro che trattativa. I dialoghi tra Bruxelles e Washington sul fronte delle tariffe commerciali sono sempre più vicini al collasso. E quando Donald Trump si spazientisce, lo fa a modo suo: aprendo Tr ...

Trump innervosito dall'Ue, lenta nei negoziati sui dazi

Scrive ansa.it: Donald Trump non ha mai nascosto la sua frustrazione e la sua rabbia nei confronti dell'Unione Europa. Da anni in pubblico e in privato, il presidente critica duramente Bruxelles, accusata di essere ...

Guerra commerciale alla Cina: Trump alza il tiro