Trovato morto in casa era stato dimesso dal pronto soccorso per un mal di testa C' è un indagato

È morto a casa, un uomo di 66 anni di Cortona, dopo essere stato dimesso poche ore prima dal pronto soccorso per un forte mal di testa, diagnosticata come cefalea. Trovato senza vita sul divano, è ora indagato un soggetto collegato alla vicenda. Le circostanze sollevano dubbi sulla causa della morte, lasciando aperti vari interrogativi sulle possibili responsabilità e sulla natura dell’intervento medico.

E' stato trovato senza vita nella propria abitazione. Era adagiato sul divano. Poche ore prima pare fosse stato in ospedale, alla Fratta, per un forte mal di testa, ma sarebbe stato dimesso con una diagnosi di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico. E' morto così un 66enne cortonese.

