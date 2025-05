Trovato morto in casa era stato dimesso dal pronto soccorso per un mal di testa C' è un indagato

Un uomo di 66 anni, di Cortona, è stato trovato morto in casa, adagiato sul divano. Poche ore prima, era stato dimesso dal pronto soccorso della Fratta, dove era stato visitato per un forte mal di testa e diagnosticato con cefalea, ricevendo un antidolorifico. Attualmente c’è un’indagine in corso e un indagato. La morte del 66enne ha suscitato attenzione e mistero sulla causa effettiva del decesso.

E' stato trovato senza vita nella propria abitazione. Era adagiato sul divano. Poche ore prima pare fosse stato in ospedale, alla Fratta, per un forte mal di testa, ma sarebbe stato dimesso con una diagnosi di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico. E' morto così un 66enne cortonese.

