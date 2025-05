Tribunale rischio sfratto Il 25 giugno la data verità Palla alla Corte d’Appello

Il 25 giugno sarà la data cruciale per il destino del tribunale di Ascoli, con la Corte d’Appello di Ancona chiamata a decidere sul ricorso di InvestiRE Sgr in merito alla causa di sfratto. Il futuro dell'istituzione resterà in bilico fino a quella data, quando si saprà se si procederà con la sospirata decisione sulla sorte dell'edificio e dei servizi giudiziari.

Il 25 giugno si conoscerà il futuro del tribunale di Ascoli. E’ questa, infatti, la data di trattazione davanti alla Corte d’Appello di Ancona del ricorso della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE Sgr che a ha impugnato il pronunciamento del giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani che a febbraio 2024 ha stabilito che l’immobile deve tornare nella disponibilità del legittimo proprietario, il fondo immobiliare, ma non prima della fine del 2026. E’ proprio sul differimento della data di restituzione che InvestiRE Sgr ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona che dovrà ora pronunciarsi sul punto, stabilendo se il Palazzo di Giustizia deve essere restituito subito o, come ha sentenziato il giudice Paola Mariani, entro il 29 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tribunale, rischio sfratto. Il 25 giugno la data verità. Palla alla Corte d’Appello

