Treviso si tinge di rosa | città in festa per la partenza della 14esima tappa

Sabato 24 maggio, Treviso si trasforma in una città in festa per la partenza della 14ª tappa del Giro d’Italia, che giungerà a Gorizia/Nova Gorica. La città si tingerà di rosa, con il via alle ore 12.45 in piazzale Burchiellati, a poca distanza dal villaggio commerciale aperto già dalle 9.30, in un’atmosfera di entusiasmo e passione sportiva.

Sabato 24 maggio Treviso si tingerà di rosa per la partenza della 14esima tappa del Giro d’Italia, con arrivo a GoriziaNova Gorica. La partenza della tappa sarà in piazzale Burchiellati verso le 12.45, a pochi passi dal villaggio commerciale che sarà aperto al pubblico dalle ore 9.30. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Treviso si tinge di rosa: città in festa per la partenza della 14esima tappa

Altri articoli sullo stesso argomento

Napoli si tinge di rosa arriva il Giro d?Italia: «Turismo alle stelle»

Napoli si tinge di rosa con l'arrivo del Giro d'Italia, un evento che promette di portare un milione di turisti in città entro il 2025.

La Juve si tinge nuovamente di rosa

La Juventus si presenta con una nuova veste: la maglia Home per la stagione 2025/26 si tinge di rosa, catturando immediatamente l’attenzione.

Cortona, tutto pronto per il Giro d’Italia. La città si veste di rosa, le cose da sapere

Cortona si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: domenica 18 maggio, la città si tinge di rosa per celebrare la grande corsa ciclistica.

OLTRE DIECIMILA DONNE, LA CITTA' SI TINGE DI ROSA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE | 07/05/2023

Video OLTRE DIECIMILA DONNE, LA CITTA' SI TINGE DI ROSA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE | 07/05/2023 Video OLTRE DIECIMILA DONNE, LA CITTA' SI TINGE DI ROSA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE | 07/05/2023

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia: Treviso si tinge di rosa; Giro d’Italia, Campo Marzo si tinge di rosa: inaugurato il Villaggio di Tappa a Vicenza; Tutto Pronto per il Giro d’Italia 2025; Cresce l'attesa per il Giro d'Italia: Fiume Veneto si tinge di rosa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne