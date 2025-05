Treviso Pride 2025 torna in città il corteo arcobaleno | svelata la data

Il Treviso Pride 2025 si avvicina, con il corteo arcobaleno che tornerà in città sabato 14 giugno. Organizzato dal basso e autofinanziato, questa manifestazione è un mix di politica e festa, ispirata dall’energia dei moti di Stonewall. Un’occasione per rivendicare diritti e libertà, celebrando l’amore e la diversità con gioia e ribellione.

