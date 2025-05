Trevisani sentenzia | Per la Juve non va bene non superare i 70 punti Probabilmente senza l’infortunio di Bremer…

Riccardo Trevisani commenta la stagione della Juventus, sottolineando che senza l’infortunio di Bremer non avrebbe superato i 70 punti. In vista dell’ultimo match, l’esperto analizza l’importanza di qualificarsi in Champions League e il limite della posizione attuale, evidenziando le sfide e le insidie di un percorso complicato per i bianconeri.

Trevisani sentenzia sulla stagione della Juventus in vista dell’ultimo match: tutte le dichiarazioni. Riccardo Trevisani ha analizzato a Sport Mediaset il momento della Juve e l’importanza di qualificarsi alla prossima Champions League. PAROLE – «La Juventus è una squadra che ha delle qualità, che ha del valore ma che continua ad avere le stesse titubanze e difficoltà, a volte le partite le vince, a volte non le vince, è una squadra che farà verosimilmente una settantina di punti come negli ultimi anni e non riesce a scavallare quella cifra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani sentenzia: «Per la Juve non va bene non superare i 70 punti. Probabilmente senza l’infortunio di Bremer…»

Altre letture consigliate

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

Biasin sentenzia: «Il biennio di Giuntoli a Torino non è stato all’altezza, un errore dopo l’altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi…»

Fabrizio Biasin ha commentato il biennio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, definendolo deludente e segnato da errori.

Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi»

Paolo Paganini di Rai Sport svela importanti sviluppi sul calciomercato della Juventus, con Victor Osimhen nel mirino.

#trevisani va contro #messi !! #kickoffmondiali #pengwin

Video #trevisani va contro #messi !! #kickoffmondiali #pengwin Video #trevisani va contro #messi !! #kickoffmondiali #pengwin

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trevisani: "Non riuscire a superare quota 70 punti in classifica non va bene per la Juventus"

Da tuttojuve.com: Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani sulla Juventus ha detto: "La Juventus è una squadra che ha delle qualità, che ha del valore ma che continua ad avere le ...

Trevisani: "Juve? Quattro in fila come le avevano i bianconeri non le reggeva nemmeno l'Inter"

msn.com scrive: Però la Juve viene in dieci giorni da Atalanta, Milan, Champions, Napoli. Non lo reggerebbe la rosa dell'Inter, figurati quella della Juve. Per quello è esplosa nel secondo tempo di Napoli.

Trevisani: "Juventus in totale controllo fino all'espulsione di Kalulu. I problemi ci sono anche Thiago Motta..."

Si legge su tuttojuve.com: Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato di Lazio-Juventus: "Ero allo stadio e non c'era la minima percezione che la Lazio potesse pareggiare ma Kalulu ha fatto come Acerbi ...