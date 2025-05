Trevisani | La bravura dell’Inter è la fortuna del Napoli Se fossi Inzaghi…

Riccardo Trevisani analizza la vittoria dello scudetto del Napoli, sottolineando come la bravura dei partenopei si sia spesso intrecciata con la fortuna dell’Inter. Se fosse Inzaghi, pensa che il buon esito possa dipendere più dalle circostanze favorevoli che da scelte tecniche. Un approfondimento sul futuro del tecnico nerazzurro, tra incognite e possibilità, nel contesto di un campionato avvincente.

Bravura o fortuna? Riccardo Trevisani dice la sua sulla vittoria dello scudetto, che l’Inter sembra aver “gentilmente concesso” al Napoli. Poi un commento sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. CONCOMITANZE – Riccardo Trevisani, ospite di Pressing dopo gli anticipi dell’ultima giornata di Serie A, commenta la vittoria dello scudetto del Napoli così: « De Laurentiis dovrebbe avere una menzione speciale per questo scudetto. L’anno scorso ha imparato dai suoi errori. Dopo Spalletti e un anno senza un grande condottiero, ne ha ripreso un altro come Conte, si è messo in disparte, gli ha lasciato gestire la squadra, e il Napoli ha fatto i punti che doveva fare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Trevisani: «La bravura dell’Inter è la fortuna del Napoli. Se fossi Inzaghi…»

