Riccardo Trevisani ha commentato senza mezzi termini lo scudetto vinto dall’Inter, sottolineando che il Napoli ha perso la possibilità di conquistarlo a causa della sfortuna. Ha evidenziato come la fortuna dell’Inter sia stata determinante, in contrasto con le difficoltà del Napoli. Trevisani è stato molto diretto nel suo giudizio, analizzando le dinamiche di questa stagione e il ruolo della fortuna nel risultato finale, evidenziando le responsabilità e le circostanze che hanno favorito l’Inter.

Riccardo Trevisani non usa giri di parole, ecco cosa ha detto sullo scudetto vinto dall’Inter nei confronti del Napoli, le parole del noto giornalista e commentatore . Riccardo Trevisani, noto giornalista e commentatore, ha parlato a Pressing. Sentiamo cosa dice sull’ Inter e lo scudetto perso nei confronti del Napoli: TREVISANI – «De Laurentiis ha ripreso un grande condottiero dopo Spalletti, si è rimesso in disparte, gli ha lasciato gestire la squadra e Napoli ha fatto i punti che deve fare. Napoli vale questa cosa qua, forse senza Kvara è qualcosa meno ma insomma vale una ottantina di punti e ha avuto una serie di concomitanze, la bravura di fare quello che doveva fare e la fortuna, tra virgolette, della Champions League dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani duro: «Scudetto perso? La fortuna del Napoli è stata che l’Inter…»

