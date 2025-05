Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. L'incidente è avvenuto mentre il mezzo stava pulendo e sistemando l’arenile in vista della stagione balneare. La tragedia ha scosso la comunità locale, lasciando sgomenti familiari e residenti.

Una donna è stata travolta e uccisa in tarda mattinata da un ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Secondo quanto finora emerso, il mezzo pesante, che stava sistemando e pulendo l'arenile in vista della stagione balneare, ha investito la donna davanti agli occhi di altri bagnanti. Sul posto sono intervenuti capitaneria di Porto, carabinieri e polizia locale oltre al 118: ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Dramma a Cervia, donna uccisa in spiaggia da un mezzo di pulizia: travolta mentre prendeva il sole

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata uccisa mentre prendeva il sole sulla spiaggia.

Tragedia sulla spiaggia: donna travolta e uccisa mentre prende il sole

Una tragica tragedia è avvenuta sabato mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo durante le operazioni di pulizia della spiaggia.

Bagnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: «Investita in retromarcia, è irriconoscibile»

Secondo leggo.it: Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, dove una donna è stata investita e uccisa da un mezzo di pulizia a lavoro sull'arenile. L’incidente è avvenuto ...

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Si legge su ansa.it: Una donna è stata travolta e uccisa in tarda mattinata da un ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. (ANSA) ...

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Riporta quotidiano.net: Una donna è morta dopo essere stata investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia mentre il mezzo puliva l'arenile.