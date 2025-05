Travolta da una ruspa in spiaggia | chi era Elisa Spadavecchia l’insegnante amata da tutti

Elisa Spadavecchia, insegnante amata e stimata, aveva deciso di fermarsi a ammirare il mare in una tranquilla mattina di maggio. Purtroppo, un tragico incidente sulla spiaggia di Pinarella l’ha portata via, travolta da una ruspa in retromarcia sotto gli occhi sgomenti dei passanti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità e nei cuori di chi la conosceva.

Aveva deciso di fermarsi a guardare il mare, ancora vestita, in una mattina di maggio. Un gesto semplice, quasi rituale. È lì, sulla spiaggia di Pinarella, che Elisa Spadavecchia ha trovato la morte: travolta da una ruspa in retromarcia, sotto gli occhi di alcuni passanti attoniti. La macchina operava senza alcuna autorizzazione. E alla guida c’era un uomo con un precedente per omicidio stradale. Una donna stimata, una comunità sotto choc. Elisa Spadavecchia, 66 anni, era un’insegnante in pensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travolta da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa Spadavecchia, l’insegnante amata da tutti

Altri articoli sullo stesso argomento

Bagnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: «È irriconoscibile». L'operatore sotto choc, non era autorizzato

Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, dove una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa durante le operazioni di pulizia.

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Approfondimenti da altre fonti

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: testimoni sconvolti

Lo riporta leggo.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che nella mattinata di sabato è stata travolta e uccisa da una ruspa ...

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia Cervia: testimoni sconvolti

Da leggo.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che ...

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia: era in vacanza con il marito, ufficiale in congedo

Segnala ilmessaggero.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che ...