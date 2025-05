Transformers il risveglio | trama cast e finale del film su italia 1

"Transformers: Il risveglio", diretto da Steven Caple Jr. e uscito nel 2023, è il settimo capitolo della celebre saga di Michael Bay. Ricco di scene d’azione spettacolari, il film esplora il risveglio di vecchie e nuove alleanze tra Autobot e Decepticon. Ecco una panoramica della trama, del cast e del finale, trasmesso su Italia 1.

approfondimento su “transformers: il risveglio”, il nuovo capitolo della saga. Il film “Transformers: Il risveglio”, diretto da Steven Caple Jr., rappresenta il settimo episodio della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Distribuito nel 2023, si distingue per le sue scene d’azione e gli elementi di fantascienza, proseguendo la narrazione iniziata con Bumblebee. La pellicola, lunga circa 127 minuti, viene trasmessa su Italia 1. regia e produzione del film “transformers: il risveglio”. chi ha realizzato il film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Transformers il risveglio: trama, cast e finale del film su italia 1

Transformers - Il risveglio, recensione: puro intrattenimento

