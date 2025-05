Tram i fondi per la ‘Blu’ Il Comune di Bologna scrive a Roma ma l’opposizione fa muro

Il Comune di Bologna avvia la richiesta di fondi per la ‘Blu’, la nuova linea tramviaria, suscitando reazioni contrastanti. Mentre il dipartimento Lavori pubblici dà il via libera, l’opposizione si oppone, creando una bagarre politica. La sfida tra amministrazione e opposizione si intensifica nel dibattito sul futuro dei trasporti cittadini.

Bologna, 24 maggio 2025 – Passi avanti (e bagarre) verso la 'Blu'. Il dipartimento Lavori pubblici del Comune ha dato il via libera al settore Mobilità per procedere con la richiesta di finanziamento al ministero dei Trasporti in merito al tratto sud-ovest della terza linea del tram, che nei piani dell'amministrazione collegherà Casalecchio di Reno (a partire dal Palasport) allo stadio, fino al centro di Bologna. La mossa era già stata preventiva, ora la presentazione formale dell'istanza arriva dopo che i termini del bando ministeriale sono stati prolungati dallo scorso 31 ottobre al 30 maggio.

