Tragedia nella Grotta Remeron | muore speleologo di 73 anni

Tragedia nella Grotta Remeron, vicino Comerio (Varese), dove un uomo di 73 anni ha perso la vita durante un'esplorazione non turistica. L'incidente è avvenuto sabato 24 maggio, mentre il partecipante si trovava fuori dal percorso turistico. Per aspera.news, approfondimenti e aggiornamenti sulla drammatica vicenda.

Un uomo di 73 anni ha perso la vita sabato 24 maggio mentre partecipava a un'esplorazione speleologica nella Grotta Remeron, situata nel comune di Comerio, in provincia di Varese. La vittima, un speleologo esperto, stava affrontando una sezione della grotta non aperta al pubblico insieme a un gruppo di escursionisti. Secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'uomo sarebbe scivolato in prossimitĂ di un pozzo profondo 15 metri, precipitando al suo interno.

