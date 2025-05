Tragedia madre e tre figli muoiono in un incendio | arrestato un uomo per omicidio

Un grave incendio nella notte a Brent, Londra, ha provocato la tragica morte di una madre di 43 anni e dei suoi tre figli, di età tra 15 e pochi anni. Le fiamme hanno distrutto due case, lasciando dietro macerie e dolore. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio, mentre le indagini sono in corso.

Il fuoco ha divorato il silenzio della notte londinese poco dopo l'una, nel quartiere di Brent, zona nord-ovest della capitale. In pochi minuti un incendio ha avvolto due abitazioni familiari, lasciando dietro di sé solo macerie, fumo e quattro corpi: una donna di 43 anni e i suoi tre figli, di 15, 8 e 4 anni. Le fiamme sono state domate solo due ore dopo, ma per loro non c'era già più nulla da fare. Fermato un uomo di 41 anni con l'accusa di omicidio plurimo. La polizia ha fermato un uomo di 41 anni che si trovava sul posto al momento dell'intervento dei soccorsi.