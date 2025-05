Tragedia all' Alberone | torna da una festa si sente male e muore

Tragedia all'Alberone: Malkhaz Ekhvaia, 27enne georgiano, torna da una festa e si sente male, morendo improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato in via Francesco Valesio. Le cause precise non sono ancora chiare, ma si pensa a un malore improvviso. La vittima stava tornando a casa quando si è sentita male, causando grande shock tra amici e residenti della zona.

Tragedia nella zona dell'Alberone. Un ragazzo di 27 anni, Malkhaz Ekhvaia, di origine georgiana, è morto in seguito a un malore accusato dopo aver partecipato a una festa. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Francesco Valesio.

Una tragedia scuote la zona dell'Alberone: un ragazzo di 27 anni, Malkhaz Ekhvaia, di origine georgiana, ha perso la vita dopo aver accusato un malore tornando da una festa.

Lo riporta romatoday.it: Tra le ipotesi il mix fatale di alcol e droga. La procura indaga per omicidio colposo contro ignoti. La vittima era l'ex calciatore Malkhaz Ekhvaia ...